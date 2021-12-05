Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar - Haberler Spor
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Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

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Altay maçında Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyla gündemi sallayan Cüneyt Çakır, hakem camiasının tepkisini çekti. Ahmet Çakar, Deniz Çoban, Bülent Yıldırım gibi isimler, Çakır'ın kararını sert şekilde eleştirdi. Rıdvan Dilmen de ağır yorumlar yaptı.

Galatasaray ile Altay arasında 2-2 sonuçlanan maça yine hakem kararları damga vurdu. Mücadelenin en çok tartışılan kararı Altay'ın 83. dakikada kazandığı penaltı oldu.

Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

Köşe vuruşunda İbrahim Öztürk'ün kafa vuruşunda top Berkan'a çarptı, Altaylı oyuncular penaltı itirazı yaptı. Pozisyona yakın olan Cüneyt Çakır, 'penaltı yok' dedi ancak Daha sonra VAR müdahalesi geldi.

Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

Yaklaşık 4 dakika ekran başında kalan Çakır penaltıyı verdi. Bamba eşitlik golünü kaydetti.

Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Cüneyt Çakır gibi bir isim bunu yapabiliyor. Kesinlikle penaltı değil. Ne gördü orada?" yorumunu yaptı.

Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

Ahmet Çakar ise çok sert bir paylaşım yaptı. Çakar, "Yazıklar olsun. Sen bunu yapıyorsan diğerleri ne yapmasın Cüneyt Çakır?" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan hakemler, Cüneyt Çakır'ın kararını sert şekilde eleştirdi.

Deniz Çoban: Cüneyt Çakır görüyor, 3 metreden bakıyor, yok diyor. Pozisyonu izah ediyor. VAR'ın müdahalesi yanlış. Ne buldu da çağırdı? Penaltı olmaması daha doğru bir karar olurdu. Yanlış karar.

Lale Orta: Oyuncunun göğsünden sekerek geliyor koluna. VAR müdahale etmemeliydi.

Bülent Yıldırım: Yanlış karar. VAR müdahale etmemeliydi.

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