Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Döviz kurundaki gerileme aldığımız tedbirlerin sonuç verdiğini gösteriyor. ABD'nin F-35 kararının somut bir karşılığı yok"

-"Trump yönetiminin iç siyasi sıkışıklıktan kaynaklanan refleksle dışarıda bir takım krizler çıkardığını biliyoruz. Bu anlamda Türkiye ne ilk ne de son ülke. Bunun Amerikan çıkarlarına da zarar verdiği ortadadır"

-"Dün akşamdan beri döviz kurlarından olumlu gelişme alınan önlemlerin netice verdiğini göstermektedir"

-"Terör örgütlerine karşı mücadelemiz sürecektir. PKK terör örgütüne yönelik önemli mesafe alındığını müşahade etmekteyiz. Toplam 50 kilit konumdaki terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirildiğini görüyoruz. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük rakamıdır"

-"Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Merkel ve yarın da Macron ile görüşecek. Suriye'de çok uzun zaman yayılan dramın artık sonlanması siyasi çözümün gerçekleşmesi gerekiyor"

-"Trump'ın imzaladığı bu madde büyük bir paketin içinde yer alan bir madde. Şu anda somut bir karşılığı yok. Türkiye F-35'lerin sadece müşterisi değil projenin ortağıdır. Taraflarından birisidir"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önemli açıklamalarda bulundu.