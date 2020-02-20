Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı, 100 ülkeden 4 milyonu aşkın kitap halkla buluştu
Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınında inşa edilen ve yapımı 3 yıl süren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı. Dev yapıda 100 ülkeden 4 milyonu aşkın kitap bulunuyor. 125 bin metrekare kapalı alana sahip dev kütüphane Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden izler taşıyor.
20.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:52
Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınında inşa edilen ve yapımı 3 yıl süren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı.
Açılışa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile birlikte katıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com