Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, vefat eden AA muhabiri Ferdi Akıllı için başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, vefat eden AA muhabiri Ferdi Akıllı için başsağlığı diledi

23.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:05
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, vefat eden AA muhabiri Ferdi Akıllı için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 42 yaşında vefat eden AA muhabiri Ferdi Akıllı için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 42 yaşında vefat eden AA muhabiri Ferdi Akıllı için başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansımızda uzun yıllar görev yapan muhabir kardeşimiz Ferdi Akıllı'nın vefatını teessürle öğrendim. Ferdi kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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