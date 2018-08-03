Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Günlük İcraat Programımızın en önemli maddesi, İstanbul'daki yeni havalimanımızın 29 Ekim'de hizmete girecek olmasıdır." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı.

Esnaf ve sanatkarların e-ticaret işlem hacmindeki payının artırılmasına yönelik destek programı başlatılacağını belirten Erdoğan, Ürün İhtisas Borsasının gelecek yıl işler haline getirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanacağını ifade etti.

Gümrük kapılarının modernleştirilmeye devam edileceğini bildiren Erdoğan, pazarlama odaklı, soğuk zincir kapasitesi yüksek modern toptancı hallerinin inşası ve işletilmesiyle, üretici örgütlerinin buralardaki pazar paylarının artırılmasına yönelik adımların atılacağını dile getirdi.

Erdoğan, bazılarının üreticiden malı peşin aldığını, üreticilerin çok ucuza malını elinden çıkardığını, şimdi ise bu sistemle üreticiye hak ettiğinin verileceğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bugüne kadar en büyük yatırımlara imza attığına dikkati çeken Erdoğan, son16 yılda bölünmüş yolların uzunluğunun 6 bin 100 kilometreden 26 bin kilometreye çıkarıldığını hatırlattı.

Türkiye'de hızlı tren hatlarının inşa edildiğini anlatan Erdoğan, bin 213 kilometre uzunluğundaki hattın hizmete sunulduğunu dile getirdi.

Demiryollarının büyük bir bölümünün yenilendiğini ifade Erdoğan, havalimanı sayısının da 26'dan 55'e yükseltildiğini aktardı.

"Yeni havalimanımız 29 Ekim'de hizmete girecek"

Başkan Erdoğan, karayolu tüneli sayısının 83'ten 341'e, bunların uzunluğunun ise 50 kilometreden 447 kilometreye çıkarıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"100 Günlük İcraat Programımızın en önemli maddesi, İstanbul'daki yeni havalimanımızın 29 Ekim'de hizmete girecek olmasıdır. 21 Haziran'da yeni havalimanımıza ilk inişi yaparak, çalışmaları yerinde görme imkanı bulmuştuk. Pistler, terminal binası ve diğer birimlerde son çalışmalar yapılıyor.

İnşallah 29 Ekim'de, çok kısa bir sürede Atatürk Havalimanı'nı buraya taşıyoruz. Kanal İstanbul Projesinin ÇED ve Etüt Proje işlerini tamamlıyoruz. Bu tarihi projenin de en kısa sürede ihalesini yapıp temelini atacağız. İstanbul'a bir başka sözümüz olan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin yap-işlet-devret modeli ile inşası için ihaleye çıkıyoruz. Bir katta raylı sistem, iki katta lastikli sistem yaparız. İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır, süt. Bölünmüş yol ağımıza 328 kilometre, otoyol ağımıza 120 kilometre daha ilave ediyoruz.

Toplam 246 kilometre uzunluğa sahip Aydın-Denizli ve Mersin-Taşucu otoyollarının ihalesini gerçekleştiriyoruz."

Karayollarındaki güvenliği ve konforu yükseltmek için 893 kilometre daha bitümlü sıcak karışım kaplama yapılacağını bildiren Erdoğan, tünellere 30 kilometre daha ilave edileceğini kaydetti.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolunun 120 kilometrelik bölümünde hat seriminin tamamlandığını aktaran Erdoğan, Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolunun ihalesini yapılacağını, Konya Yüksek Hızlı Tren Garının hizmete sunulacağını anlattı.

Muş Havalimanının ismini açıkladı

Başkan Erdoğan, Van Gölü için inşa edilen İdris-i Bitlisi Feribotunun seferlere başlayacağını belirtti.

Mersin ve Konya'da 2 milyon 596 bin ton kapasiteye sahip 2 lojistik merkezin faaliyete geçirileceğini dile getiren Erdoğan, "Muş ve Kahramanmaraş havalimanlarının terminal binaları bitiriyor. Şimdi artık Muş havalimanı demeyelim, oranın adını da Sultan Alparslan Havalimanı koyalım dedik. Oraya yakışır. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz, oradan yürüyüşümüzü yapacağız." diye konuştu.

Tokat Havalimanı terminal binasının inşasına başlanacağını söyleyen Erdoğan, Konya, İzmir, İstanbul, Ankara ve Kayseri'de toplam 73 kilometre şehir içi raylı sistem hattı yapımı ile 248 araç alımı işinin ihale çıkacağını dile getirdi.

"Yerli ve milli 5-G ve ötesi için çalışmalara başlıyoruz." diyen Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin vakit kaybına tahammülü yoktur. Bizim önümüzde, 2023 hedefleri başlığı altında topladığımız bir yol haritamız var. Son 5 yılda ardı ardına yaşadığımız hadiseler, bazı alanlarda bu yol haritasının gerisinde kalmamıza yol açtı. Önümüzdeki 5 yılda iki kat, üç kat daha fazla çalışarak, daha fazla mesafe katederek bu kaybı telafi etmek mecburiyetindeyiz."

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alan bazı bakanların özel sektörde görev yaptığına işaret eden Erdoğan, bu bakanların kendi işlerinden ayrılarak görevlerine başladığını anlattı.

"Karalama programlarıyla sağa sola koşanlara bakmayın"

Yeni nesillere, 2053 ve 2071 vizyonlarını huzuru kalple hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmak istediklerini vurgulayan Erdoğan, yönetimlerin birbirlerine enkaz değil, her şeyiyle tıkır tıkır işleyen ülke devrettikleri bir Türkiye'ye kavuşmanın milletin hakkı olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletime sesleniyorum, ekonomiyle ilgili söylenenlere, kendilerine göre karalama programlarıyla sağa sola koşanlara bakmayın. Biz bunların hepsini aştık, aşıyoruz ve aşacağız. Biz Türkiye'yi sadece ekonomisiyle, altyapısıyla, üstyapısıyla, insan gücüyle büyütmekle kalmadık. Bizim ülkemize ve milletimize asıl hizmetimiz, asırlardır yaşadığımız bozgun, gerileme, kayıp, moralsizlik iklimini tersine çevirmiş olmamızdır.

Bugün ister ticaret, ister ziyaret için yurt dışına giden tüm vatandaşlarımız, dünyanın her yerinde başı dik, özgüveni yerinde, bayrağına sahip çıkan, pasaportuyla gurur duyan bir şekilde dolaşabiliyor. Ülkemizin içinde de herkes geleceğine umutla bakıyor.

Yastıklarınızın altındaki dövizleri, altınları çıkarın. Böylece, bu şekilde yerli ve milli duruşunuzu güçlendirin. nsanlarımız, ticaretten siyasete her alanda planını, programını, hesabını geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'si üzerine yapıyor.

Milletimize geçtiğimiz 16 yılda mahcup olmadık.

İnşallah önümüzdeki 5 yılda da mahcup olmayacağız."

Toplantıdan notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 günlük icraat programını açıklarken hitap ettiği kürsünün arkasında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin üyeleri de yer aldı.

Erdoğan, konuşmasını yaparken barkovizyonda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yapısı ve açıklanan eylem planına ilişkin görsellere yer verildi.

Eylem planının açıklandığı toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızı Esra Albayrak da katıldı.

Toplantıya katılan konuklara, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve 43 sayfadan oluşan "100 günlük İcraat Programı" başlıklı kitapçık dağıtıldı. Söz konusu kitapçıkta, 22 kurum ve bağlı kuruluşlarla ilgili ayrı ayrı konu başlıklarından oluşan 400 projeye yer verildi.

Erdoğan eylem planını açıklamadan önce Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında bilgi verirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı salondaki konuklara takdim etti. Oktay da ayağa kalkarak konukları selamladı.

Kabine üyelerinin kürsüde oturduğu yerde sadece yurt dışı programı dolayısıyla Türkiye'de bulunmayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeri boş kaldı.

(Bitti)