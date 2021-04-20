Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı faz-3 çalışması koordinatörü Ünal ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı faz-3 çalışması koordinatörü Ünal ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı faz-3 çalışması koordinatörü Ünal ile görüştü
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli aşı faz-3 çalışması koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli aşı faz-3 çalışması koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda, en geniş insan deneylerinin yapılacağı faz-3 aşamasının planlanması, çalışılacak yöntem, gerekli protokol taslakları ve alınması icap eden önlemler görüşüldü.

Görüşmede Oktay, aşı çalışmalarının bir an önce neticelendirilerek Türkiye'nin kendi aşısına sahip olmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Sadece Türkiye'nin değil, birçok ülkenin aşıya ihtiyaç duyduğunu belirten Oktay, "Aşıya erişim sağlayamayan ciddi bir coğrafya var. O bölgeler için de iyi bir şans olacak. Hem Türkiye'deki vatandaşlarımız için hem de diğer ülkeler için büyük fayda sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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