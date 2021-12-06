Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,"Orta Vadeli Program tahminlerine dayalı olarak, 2022 yılında istihdamın 2021 yılına göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 12'ye gerilemesi beklenmektedir" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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