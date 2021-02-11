Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüştü
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüştü

11.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:51
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüştü

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinin ikinci gününde temaslarına başladı. Oktay, resmi temasları kapsamında KKTC Başbakanı Ersan Saner ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Oktay ve Saner, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçti.

Oktay'a ziyaretinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik ediyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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