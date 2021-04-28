Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı'yı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı'yı kabul etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomi ve enerji konularıyla, yürütülmekte olan projeler değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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