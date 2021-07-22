Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ali Sabancı'ya taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ali Sabancı'yı telefonla arayarak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Şevket Sabancı için taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ali Sabancı'yı telefonla arayarak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Şevket Sabancı için taziye dileklerini iletti.
Oktay, Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı için Allah'tan rahmet diledi.
Ali Sabancı da taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak