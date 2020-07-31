Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bayram namazını Millet Camii'nde kaldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bayram namazını Millet Camii'nde kaldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sınırlarımızda nöbet tutan Mehmetçiklerimiz, yurtiçi ve yurtdışında görevde, operasyonda bulunan tüm güvenlik güçlerimiz,, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, Sahil...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bayram namazını Millet Camii'nde kaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sınırlarımızda nöbet tutan Mehmetçiklerimiz, yurtiçi ve yurtdışında görevde, operasyonda bulunan tüm güvenlik güçlerimiz,, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, Sahil Güvenliğimiz, Jandarmamız hepsinin Bayram'ını tebrik ediyorum, bu vesileyle hayatını kaybeden şehitlerimize de Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu vesileyle şahsım ve arkadaşlarım adına sınırlarımızda nöbet tutan Mehmetçiklerimiz, yurtiçi ve yurtdışında görevde, operasyonda bulunan tüm güvenlik güçlerimiz,, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, Sahil Güvenliğimiz, Jandarmamız hepsinin Bayram'ını tebrik ediyorum, bu vesileyle hayatını kaybeden şehitlerimize de Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum" dedi.

Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin Millet Camii'nde Bayram namazını kumladılar. daha sonra Oktay gazetecilere açıklama yaptı. Oktay, tüm milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olmasını dileyerek, "İnşallah Cenab-ı Hal bugün keseceğimiz kurbanları da kabul eyler ve yine inşallah bu yol Hacca. gidemeyen hacı adaylarımızın yolu sonuna kadar bu salgını da inşallah en kusa sürede geride bırakırız ve gelecek yıl inşallah hac farzlarını yerine getirmelerini nasip eyler. Bu vesileyle şahsım ve arkadaşlarım adına sınırlarımızda nöbet tutan Mehmetçiklerimiz, yurtiçi ve yurtdışında görevde, operasyonda bulunan tüm güvenlik güçlerimiz,, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, Sahil Güvenliğimiz, Jandarmamız hepsinin Bayram'ını tebrik ediyorum, bu vesileyle hayatını kaybeden şehitlerimize de Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Bugün hepimizin huzurunu sağlayan emniyet güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız var. Hepsinin Bayram'ını gönülden tebrik ediyorum. İtfaiyecilerimiz ve orman yangınları ile mücadele eden ekiplerimiz var. Hepsine buradan teşekkür ediyorum ve Bayram'larını tebrik ediyorum. Temizlik, maske ve mesfe alacağımız tedbirlerin başında geliyor. Şehir dışına çıkan vatandaşlarımıza da trafikte daha dikkatli olmalarını, Bayram'ı bayram gibi yaşamlarını ve yaşatmalarını arzu ederim" dedi.

Tamamlar bayramı'nın daha sıkı tedbirlerle geçtiğini aktaran Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem salgınlar mücadele hem de normalleşme sürecinde ekonomimizin çarkları, ticaretimizin çarkları dönmeye başladı. Turizm dışında hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile mücadele eder, yarışır vaziyete gelmiş durumda. Ümit ediyorum ki, turizm sezonumuz da ulaşım ve hizmet sektörümüz canlanıyor olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA