Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahsa 90 gün ev hapsi cezası
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Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Aydar, Ceyhan, 3. Sayfa

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahsa 90 gün ev hapsi cezası

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın, görevden alınması sonrasında Ceyhan Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret eden Mahmut Gürü adlı şahıs, 90 gün ev hapsi cezasına çarptırıldı.

28.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:39
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahsa 90 gün ev hapsi cezası

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın, görevden alınması sonrasında Ceyhan Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret eden Mahmut Gürü adlı şahıs, 90 gün ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret eden Mahmut Gürü, Aydar tarafından ağzı kapatılarak alandan uzaklaştırılmıştı. Daha sonra Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Mahmut Gürü, sevk edildiği mahkemece 90 gün ev hapsi, adli kontrol ve yurt dışı yasağı cezasına çarptırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Manşet

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