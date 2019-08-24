24.08.2019 11:10

Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı nedeniyle bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunup iskan duyurusuna müracaat eden ailelerden konutu kamulaştırılanlar için ikamet şartı aranmayacak.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile 2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan "Kamulaştırma sahasında taşınmazı bulunanların devlet eliyle iskan edilebilmeleri için 1000 lira peşinat bedelini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesine gelir kaydedilmek üzere DSİ'nin bildireceği hesaba yatırmaları ve bu kararın yayımı tarihi itibarıyla mevcut yerleşim biriminde ikamet ettiklerini belgelemeleri gerekmektedir" maddesine "Ancak yapılan iskan duyurusuna müracaat eden ailelerden konutu kamulaştırılanlar için ikamet şartı aranmaz." ifadesi eklendi.

Ayrıca değişiklikle, 11 Eylül 2014 tarihinden önceki 3 yıl içerisinde kamulaştırma sahasında ticari vergi kaydı olan iş yerinin öncelikle mülk sahibine (maliklerin birden fazla olması durumunda tamamının istemesi halinde); yeterli nitelik ve sayıda olması durumunda 11 Eylül 2014'ten geriye doğru olmak üzere kamulaştırma sahasında en az 3 yıl öncesinden beri ticari vergi kaydı olan kiracılara, yeni yerleşim yerinde yapılacak ticaret merkezinde, mevcut kapalı alandaki ticari faaliyetine uygun nitelikte ve ticaret merkezinin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, hak sahibi olmaları şartıyla yeni iş yeri, borçlandırılarak verilebilecek.

Kaynak: AA