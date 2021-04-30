Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na yerli ve milli silahlarla mühimmatları yerinde inceleyip test etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Konuşması öncesinde tesiste incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Erdoğan, uzaktan kumanda ile lansmanı yapılan ürünlerden elektrikli zırhlı muharebe aracı (e-ZMA), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti

ERDOĞAN'A BİLGİ VERİLDİ

Uzaktan kumandalı mayın temizleme aracının tanıtımında, Erdoğan'a, alandaki tanıtım sırasında, mayınlamanın yapılmadığı bilgisi verildi. Erdoğan, "Bu araç, şu anda Azerbaycan'da çalışıyor. Burada arkadaşlar bize acıdıkları için mayın filan döşememişler. Azerbaycan'da biz o mayınları arazide gördük ve onların çekimlerini de izledim. Çok çok başarılı bir araç. Tüm emeği geçenleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti

ARACI TEST ETTİ

Erdoğan, daha sonra Mehmetçiğin bir yerden bir yere korunaklı bir şekilde taşınmasını sağlayan, elektrikli ve 5 kilometreye kadar uzaktan kumanda edilebilen araç hakkında bilgi aldı ve aracı uzaktan kumanda ile kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti

AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİ

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler tesisin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, kurdeleyi keserken "Bu muhteşem eserler, başta Silahlı Kuvvetlerimize, ordumuza, milletimize, insanlığın saadeti, barışında kullanmak üzere hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti

Programda, lansmanı yapılan ürünler arasında OZOK el bombası, havadan taşınabilen BORAN Obüsü ve modüler barut sistemi de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti

DIŞA BAĞIMLILIK SONA ERDİRİLECEK

Muhtelif mühimmatlarda, roket başlıklarında ve kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan malzemelerin yerli ve milli olarak üretilmesine imkan sağlayacak tesis ile dışa bağımlılığın sona erdirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti

BAKANLAR DA KATILDI

Açılış programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli silahları tek tek inceledi, yerinde test etti
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