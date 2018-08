Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altından gelin dolarlarınızı, eurolarınızı, altınlarınızı çıkartın ve bunları TL'ye dönüştürün"

"Kanal İstanbul'un durdurulması diye bir şey yok. Bu projeyi olmazsa olmaz görüyoruz ve yapacağız"

"Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalarımızı başlatacağız ve en kısa zamanda Türkiye'nin en büyük millet bahçesi Atatürk Havalimanı olacak"

"Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz"

"Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verdiğimiz beslenme yardımına barınma yardımını da ekliyoruz"

"Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yöneterek yılda 3 ila 4 milyar TL arasında ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz"

"Kalkınma Bankası'nı cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek bir bankacılık modeli doğrultusunda yeniden yapılandırıyoruz"

"Terörle daha etkin mücadele için Elazığ ve Van'a ilave olarak Gaziantep'te de Jandarma Taktik İnsansız Hava Aracı Komutanlığı kuruyoruz"

"Emniyet'e 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi, Jandarma'ya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz"

"100 günlük icraat programımız kapsamında turizmde yeni pazarlara açılıyoruz. Nüfus ve ekonomi olarak dünyanın en büyük gücü haline gelmiş olan Çin'in turizm pazarındaki payımızı arttırmak için eylem planı hazırlıyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletime de tekrar sesleniyorum; yastık altından gelin dolarlarınızı, eurolarınızı, altınlarınızı çıkartın ve bunları TL'ye dönüştürün. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıtan Erdoğan, ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten çevre ve şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme ve spora kadar birçok başlıktaki hedefleri şu şekilde sıraladı:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

TOKİ vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamında inşa ettiğimiz 837 bin konutla vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözümüne öncülük ettik. Fiyatlar uygun, binalarımız gayet güzel. Bundan sonraki süreçte bunlar çok daha farklı şekilde inşa edilecek ve değişim dönüşüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Ülkemiz için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projelerimiz devam ediyor. Ülke çapında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm çalışması sürüyor. Atık su arıtma hizmetlerini nüfusun yüzde 86'sına kadar ulaştırdık. Katı atıkta da yüzde 75'i bulduk. Denizlerimizi temiz tutmak için yürüttüğümüz çalışma sayesinde mavi bayraklı plaj ve marina sayısını 459'a çıkarttık. Ülkemiz genelinde çevre düzeni planlarının ve kıyı kenar çizgilerinin tespitine yönelik çalışmaları tamamladık. Şehirlerimizin marka değerlerini geliştirmeye dönük projeler başlattık. Bunların en önemlisi; İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'dir. 100 günlük icraat programı çerçevesinde Kanal İstanbul Projesinin taşınmaz devirlerini tamamlayacak, çevre düzenlemesi ve imar planlarını onaya sunuyoruz. Bu proje finansmanı itibariyle 22 milyon metrekare arazinin TOKİ'ye devri ile tamamlanıyor. Türkiye'nin bu büyük stratejik projesini hayata geçirmeye kararlıyız. Bununla Karadeniz'i Marmaray'a bağlıyoruz. Bunun bize kazandırdığı çok önemli bir stratejik durumda boğaz da yaşadıklarımızdır. Bütünüyle bizim bunun alternatifini üretmemiz gerekiyordu. Bu projeyle hem alternatif üretiyoruz hem de 2 tane butik şehir kuruyoruz.

Kanal İstanbul'un her iki tarafında butik şehir. Burada dikey mimarinin egemen olduğu değil, yatay mimarinin egemen olduğu şehircilik anlayışını hakim kılacağız. Yürüyüş yollarıyla çok farklı bir yapıyı Kanal İstanbul da oluşturacağız. İstanbul buna hasret. İçinde marinalarına varıncaya kadar bu düzenlemeleri yapma şansımız var. Mimarlarımız çalışmalarını son safhaya doğru getiriyorlar ve büyük ihtimalle en kısa zamanda yap işlet devret veya kamu özel ortaklığı ile bu projeyi hayata geçireceğiz. Bunun durdurulması diye bir şey yok. Bu projeyi olmazsa olmaz görüyoruz ve yapacağız.

Millet Bahçeleri

Seçim vaadimiz olan millet bahçeleri. 5'ini bu dönemde tamamlıyoruz, 6'sının inşasına, 22'sinin proje çalışmasına başlıyoruz. En önemlisi Atatürk Havalimanı'nı 29 Ekim'de İstanbul 3. Havalimanı bittikten sonra süratle Atatürk Havalimanı'nı oraya taşıyoruz ve diğer taraftan da Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalarımızı başlatacağız ve en kısa zamanda Türkiye'nin en büyük millet bahçesi Atatürk Havalimanı olacak. Artık bu beton yığınlarından kurtulmamız lazım. Dedik ki; nerede eski statlar varsa, bu eski statları millet bahçesine çevirmek suretiyle yeşil alanlarımızı çoğaltalım. Açılışını yapacağımız millet bahçelerinden 2'si İstanbul Kayaşehir'de, biri Baruthane'de, biri Esenler'de ve biri de Konya Meram'da bulunuyor. İnşasına başlayacağımız millet bahçeleri de İstanbul Kayaşehir'in 2,3 ve 4. Etapları, Pendik, Validebağ, Küçükçekmece, Ayazma ile Diyarbakır Dicle Vadisi'dir. Projesini hazırlamaya başlayacağımız millet bahçeleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yanında, Zeytinburnu Beştelsiz, Ankara Hipodrom olarak bildiğiniz Atatürk Kültür Merkezi sahasını da milet bahçesi yapacağız. Gölbaşı, Konya, Yozgat Sorgun ile stadyumdan dönüştürülecek olan Adana, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hatay, Sivas, Gaziantep, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Avni Aker yer alıyor. Kentsel dönüşüm projelerimize hız veriyoruz.

100 gün içinde 17 bin konut ve iş yerini hak sahiplerine teslim ediyor, 16 bin konut ve iş yerinin temelini atıyoruz. Dar gelirlilere yönelik projeler kapsamında 15 bin 523 konutu satışa çıkartıyor, 15 bin 506 konutun inşasının ihalesini tamamlıyoruz. Satışı mümkün gözüken 50 bin kamu konutu ile ilgili envanter çalışmasını tamamlıyor, ilk etapta 5 bininin satışı için işlemlere başlıyoruz. Kamu kurumlarına tahsisli atıl durumda tutulan hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması için 20 ilde değerlendirme çalışması yapıyoruz. Daha önce bu amaçla tespit edilmiş 9 milyar lira değerindeki taşınmazların uygulayıcı kurumlara devrini bitiriyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde emlak bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz. İmar Barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapı ile ilgili işlemleri tamamlıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı

Türkiye'nin terör örgütleriyle yurt dışında yürüttüğü mücadele diplomatik boyutuyla da kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu dönemde PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, finans kaynaklarının kesilmesi gibi konulardaki diplomatik girişimlerimiz sürüyor. Yurt dışındaki misyonlarımıza yönelik bilgilendirme, haritalandırma ve adli süreç çalışmalarına hız veriyoruz. Suriye'den güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönen misafirlerimizin sayısı bu dönemde 250 bini bulacak. Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz. Buradaki çalışmaların ilerlemesiyle Münbiç'e ciddi sayıda bir geri dönüş başlayacaktır. Irak ile ilişkilerimizi geliştirme kapsamında Musul ve Basra Konsolosluklarımızı 100 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz. NATO'nun Irak'taki misyonuna da Türkiye'den bir komutan yardımcısı atanıyor. İsrail devletinin hukuk ve insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Filistinli kardeşlerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde başlayacak 10. Büyükelçiler Konferansımızın konusunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika olarak belirledik.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

100 günlük icraat programımız kapsamında Şırnak ve Artvin'e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkariyi'de buna ilave etmek. Doğalgaz depolama kapasitemizi arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Tuz Gölü'ndeki depoyu 450 milyon metreküpten 650 milyon metreküpe yükseltmek için teklifleri alıyoruz. Akdeniz'de bir derin deniz ve bir sığ deniz sondajı başlatarak bu bölgedeki hatlarımızı koruma kararlılığımız gösteriyoruz. Birileri bir araya gelmişler konuşmuşlar falan, Türkiye ne yapıyor gibi, Türkiye bildiğini yapıyor. Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz. Ülkemizin yer altı kaynakları potansiyelini tespit edip ekonomiye kazandırma çalışmalarımızı 3 kat arttırıyoruz. Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açıyoruz. Yaklaşık 4.8 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin megawatt gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıkıyoruz. Eskişehir'de de 1000 MW kurulu güce sahip bir termik santral inşası için ihaleye çıkıyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Sporu yaygınlaştırmak için 150 mahalle tipi spor sahası, 20 okula spor salonu yapıyor, 10 tane de futbol altyapı merkezini faaliyete geçiriyoruz. Yeni yapılacak 9 stadyumdan birinin yer tesliminin, 3'ünün yıkımını, 5'inin de proje çalışmasını tamamlıyoruz. Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuğunuzu Sportif yetenek taramasından geçiriyoruz. Gençlerimizin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin düzenlendiği gençlik merkezlerimizin sayısını 279'a çıkarttık. Gençlik kamplarımızda misafir edeceğimiz 56 bin evladımızın kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyoruz. Karar alma süreçlerine katılımlarını sağlamak için 20 bin okulumuzda gençlik temsilcileri belirliyoruz. Yüksek öğrenim gören gençlerimizin eğitimlerini daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri için yurtlarımızın kapasitesini 182 binden 633 bine yükselttik. 100 günlük icraat programımız kapsamında Yükseköğrenim yurtlarımızın yatak kapasitesine 75 bin ilave yapıyoruz. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verdiğimiz beslenme yardımına barınma yardımını da ekliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının gençlik ve spor alanındaki 400 projesine destek veriyoruz. Lise ve üniversite öğrencisi 1001 gencimizin projelerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

100 günlük icraat programımızı bütçe disiplininden taviz vermeden hazırladık. Kamu idarelerinin harcamalarında tasarrufa azami düzeyde çıkartacak tedbirleri alıyoruz. Kamu kurumlarının mali kaynaklarını tek hesapta izleyerek kamu nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz. Kamunun borçlanma maliyetlerini düşünmekte önümüzdeki dönemdeki bir başka önemli hedefimizdir. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yöneterek yılda 3 ila 4 4 milyar TL arasında ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz.

"Dövizlerinizi TL'ye dönüştürün"

Milletime de tekrar sesleniyorum ve diyorum ki; Yastık altından gelin dolarlarınızı, eurolarınızı, altınlarınızı çıkartın ve bunları TL'ye dönüştürün. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.

"Çin piyasasına yöneliyoruz"

Kredi derecelendirme kuruluşlarının objektif olmayan raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanma da şimdi biz Çin piyasasına yöneliyoruz. Dış borçlanma işlemlerimizde ne kadar çeşitlendirmeye gidersek risklerimiz o derece dağıtmış ve azaltmış olacağız. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz. Borçlanma maliyetlerinde sağlayacağımız avantajları makroekonomik hedeflerinize ulaşmak için değerlendireceğiz.

Kalkınma Bankası'nı cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek bir bankacılık modeli doğrultusunda yeniden yapılandırıyoruz. Böylece gelişmiş ülkelerdeki kalkınma bankacılığını ülkemize taşıyacak bir sistem oluşturuyoruz. Yatırımcı tabanını genişleterek alternatif finansman kaynaklarına yöneliyoruz. Katılım bankalarının kalkınma ve yatırım bankalarına faizsiz sistemle kaynak kullandırmasını temin ederek bu sektörün büyümesini sağlıyoruz. İnteraktif vergi dairesinde verilen hizmet adedini 35'ten 45'e çıkartıyoruz.

İçişleri Bakanlığı

100 günlük icraat programımız kapsamında Doğu sınırlarımızda halen devam eden fiziki güvenlik ve aydınlatma projelerimizde devam ediyor ve tamamlıyoruz. Güvenlik yollarımızın uzunluğunu yüzde10 arttırarak 2 bin 526 km çıkartıyoruz. Bürokrasiyi azaltmak amacıyla vatandaşlarımızdan bakanlığın çeşitli işlemleri için talep edilen ve kaldırdığımız 750 belgeye ek olarak 295 belgeden de vazgeçiyoruz. Bakanlığın 15 ayrı hizmetini daha e devlet üzerinden sunmaya başlayarak önemli bir tasarrufa gidiyoruz. Kent güvenliği yönetim sistemi yüzde 20, mobil plaka tanıma sistemi yüzde 27 oranında yaygınlaştırıyoruz. Elektronik belediye projesiyle belediyelerin yazılımlarının ortak bir platformda buluşturulması çalışmalarında yüzde 15 daha ilerleme sağlıyoruz. 81 vilayetimizdeki il koordinasyon kurulu faaliyetlerini yatırımların her aşamasının anlık takibine imkan verecek şekilde izliyoruz. Özellikle uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilimizde narkotimler kurarak 81 ilimizin tamamını bu kapsama alıyoruz. Tüm acil çağrı hizmetlerinin birleştirildi 112 merkezlerinin sayısını 32'den 42'ye çıkartıyoruz. Düzensiz göçün önlenmesi çalışmaları için İstanbul Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve Kırıkkale'de 4 yeni geri gönderme merkezi daha kuruyoruz. Geçici barınma merkezlerinden 5 tanesi daha iyi koşullarda merkezlere naklediyoruz. Terörle daha etkin mücadele için Elazığ ve Van'a ilave olarak Gaziantep'te de Jandarma Taktik İnsansız Hava Aracı Komutanlığı kuruyoruz. Jandarmaya iki genel maksat helikopteri ve altı Silahlı İnsansız Hava Aracı daha kazandırıyoruz. FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelemesini tamamlıyoruz. Şahsa ve mala karşı işlenen suçların azaltılmasını, bu türdeki suçların aydınlatılma oranlarının da arttırılmasını hedefliyoruz. Bunun için Jandarma ve Emniyet'in balistik analiz sistemlerindeki ortak sorgu imkanlarını değiştiriyoruz. Emniyet'e 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi, Jandarma'ya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz. Emniyet ve Jandarmayı 459 yeni zırhlı araçla takviye ediyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çok önemli görevlere sahip olmasına rağmen bir türlü arzu ettiğimiz neticeleri elde edemediğimiz bir bakanlığımızdır. Yeni dönemde turizmin içinde gelen bir arkadaşımızla Kültür ve Turizm Bakanlığını yürüteceğiz. Yeni dönemde bu bakanlığımızın çok büyük atılımlar gerçekleştireceğine inanıyorum. Sektörde geçtiğimiz yıldan itibarın başlayan toparlanma bu yıl adeta bir patlamaya dönüştü. 100 günlük icraat programımız kapsamında turizmde yeni pazarlara açılıyoruz. Nüfus ve ekonomi olarak dünyanın en büyük gücü haline gelmiş olan Çin'in turizm pazarındaki payımızı arttırmak için eylem planı hazırlıyoruz. Turizm yatırımlarımızı geliştirmeye yönelik projelerle daha büyük sıçramaların altyapısını kuruyoruz. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin ihalesini sonuçlandırarak bu önemli projeyi biran önce tamamlamak için gereken adımları attık ve aynı şekilde Gaziosmanpaşa'da meşhur Rami Kışlasını kütüphaneye dönüştürmek üzere adımlarımızı attık, birinci etabındaki fiziki gerçekleşmeyi yüzde 45'e çıkartıyoruz. Kuleli Askeri Lisesi'nin müzeye dönüştürülmesi için gereken projeleri tamamlıyoruz. İstanbul müze fakiri. Onun için bu adımları atıyoruz. Bu dönemde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürme işini bitiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışında devam eden 9 restorasyon çalışmamızı nihayete erdiriyoruz. İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik 14 projeyi daha tamamlıyoruz. Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Örenyeri'yi ziyarete açıyoruz. İzmir Bornova, Sinop ve Tekirdağ'daki 3 yeni kültür merkezinin inşaatını bitiriyoruz. Bosna Hersek'teki Sokullu Mehmet Paşa diğer ismiyle Drina Köprüsü'nün restorasyonunu tamamlıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı

Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz. Okullarımızı daha güvenli hale getirmek için 700 eğitim kurumumuzu kent güvenlik yönetim sistemine entegre ediyoruz. Güvenlik önceliği olan 30 bin okulumuzdan başlayarak her okulumuzda en az bir polis memuru görevlendiriyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki ehliyet ve liyakatını güçlendirmek için yüksek lisans oranını arttırıyoruz. Eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçiyoruz. Bir türlü çözemediğimiz yabancı dil eğitimini etkin bir şekilde verebilmek için öğretmen ve öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alıyoruz. Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kuruyoruz. Bu çalışmaya gençlik ve spor bakanlığımız ile kültür ve turizm bakanlığımız da destek veriyor. Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturuyoruz. Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirliyor, destekleri buna göre sağlıyoruz. Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversiteler ile iş birliğini güçlendiriyoruz. Ölçme ve Değerlendirme Sistemimizi uluslararası sıralamalarda yükseltmek için gereken adımları atıyoruz.