Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ve bölge insanımızı Pkk'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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