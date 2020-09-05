Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti.

05.09.2020 21:47 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:52

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, şampiyonluk kupasıyla kendisini ziyaret eden sporcularla ve teknik heyetle sohbet eden Erdoğan, Milli Takımı başarısından dolayı kutladı.

Milli takım teknik heyeti de Erdoğan'a şampiyonluk madalyası ile takım oyuncularının imzaladığı voleybol topunu hediye etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Ay-yıldızlı takım, 30 Ağustos'ta Bosna Hersek'in Zenica kentinde oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan final maçında Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti (2)

Kaynak: AA

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