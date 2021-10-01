Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tbmm'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama yılı açılışı için TBMM'ye geldi. TBMM Başkanvekili Celal Adan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bandoyu selamdı ve Genel Kurula geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye gelişi öncesinde TBMM binalarının çatılarında güvenlik kuvvetleri önlem aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e geldiğinde ise jammer çalıştırıldı.

(Ahmet Umur Öztürk - Nurullah Geylani/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
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