Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi

Bosna Hersek'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı öncesi Saraybosna sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bosna Hersek'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı öncesi Saraybosna sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Boşnaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek için yarıştı. Erdoğan, kalabalıkta bulunan çocukları sevdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç ile Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı FahrettinAltun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bosna Hersek'e geldi. Kovaçi Şehitliği'ne girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya'nın mezarına çelenk bıraktı, dua etti.

Erdoğan'a ziyaretinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı eşlik etti.

Ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bosna Hersek'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı öncesi Saraybosna sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Boşnaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek için yarıştı. Erdoğan, kalabalıkta bulunan çocukları sevdi. Saraybosnalı Zinka Sehovic, misafir karşılamayı sevdiğini ifade ederek, "Mutluyum. Erdoğan ve Türkiye, bize her alanda çok yardımcı oldu. " dedi.

Zijad Grcic de Erdoğan'ın Saraybosna'ya gelişinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Daha sık gelmesini ve yalnızca Saraybosna değil, Bosna Hersek'in tüm bölgelerini ziyaret etmesini isterdim. " diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'in dostu olduğunu vurgulayan Grcic, Başçarşı Camisi'nin restore edilmesine sevindiğini, Saraybosna halkının bunu unutmayacağını ifade etti.

Rabija Osmanagic ise, "Bugünün en mutlu günlerden biri olduğunu düşünüyorum, zira hem şahsım hem de Bosna Hersek halkının büyük bir dost olarak tanıdığı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi ziyaret ediyor. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sevgiseli ile karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna temasları kapsamında ilk olarak Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir ziyaretinin ardından Cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii'nin bulunduğu Başçarşı'ya geldi. Başçarşı'da büyük bir sevgi seli ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşla fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra Cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzetbegoviç'in kabrinde dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna-Hersek'te Kovaçi Şehitliği'nde bulunan merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek anıt mezara çelenk koydu.

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Kaynak: Habermetre