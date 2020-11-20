Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çeviren her adıma destek vereceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çeviren her adıma destek vereceğiz"

20.11.2020 13:04 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çeviren her adıma destek vereceğiz" -"Harekete geçen herkesin yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çeviren her adıma destek vereceğiz"

-"Harekete geçen herkesin yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çeviren her adıma destek vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çeviren her adıma destek vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çeviren her adıma destek vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çeviren her adıma destek vereceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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