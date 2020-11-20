Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çeviren her adıma destek vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çeviren her adıma destek vereceğiz" -"Harekete geçen herkesin yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.