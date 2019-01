Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın konserinin izledi. Erdoğan, konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in bir plağını hediye etti. Fazıl Say da CD'lerinden oluşan bir albümü imzalayarak Erdoğan'a sundu.

Kaynak: DHA