Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt

Bir de böyleleri var! Yardım istedi, aylık gelirini soran vali ne diyeceğini bilemedi

Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu rezervlerin önemli bir bölümünün salgın nedeniyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere karşı kullanıldığını söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve iktidara Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinden yükleniyordu. Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında bu eleştirilerini bir kez daha dile getirerek Erdoğan'a "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" diye sordu.

Bugün partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken, salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadelede kullanılmıştır. Bu sayede, kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal kargaşa peşinde olanların oyunlarını da bozduk." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmak açısından herkese yönelik çok ciddi destek paketlerini hayata geçirdik. Destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere 'Sosyal Koruma Kalkanı' uygulaması kapsamında milletimize doğrudan ve karşılıksız aktardığımız kaynak miktarı da 53 milyar lirayı aştı.

"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK"

CHP'nin bugünlerde sürekli itibar suikastliğıyla saldırdığı Berat Bey'in tüm bu günlerde gösterdiği gayretlerin bizzat şahidiyiz. Elbette salgının yayılmasını önlemek için aldığımız önlemler neticesinde faaliyetlerine ara verilen veya kısıtlanan sektörlerdeki vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Özellikle bu kategoride yer alan esnaflarımıza ciro desteğinden kira yardımına, kredi kolaylığından istihdam teşviklerine kadar pek çok destekte bulunduk. Tek bir vatandaşımızın mağdur olmaması ve kendini sahipsiz hissetmemesi için tüm imkanları seferber ettik. Hiç şüphesiz bu tür destek ve teşviklerin kalıcı çözümler olmadığını biliyoruz.

"1 MART'TAN İTİBAREN NORMALLEŞME ADIMLARI ATILMAYA BAŞLANACAK"

Üretim için ham madde temin edemediğimiz, ürettiğimizi yerine teslim edemediğimiz normalleşme hiçbir işimize yaramaz. Son kabine toplantımızda şehirler bazında normalleşme adımlarının atılacağını müjdelemiştik. Bu kapsamda eğitimde ilk adımları atmaya başladık. İnşallah 1 Mart'tan itibaren diğer alanlarda da kriterleri karşılayan illerde beklentileri karşılayacak adımlar atılmaya başlanacaktır."