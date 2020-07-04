Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi) Yeni hastenemizin İstanbul'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi) Yeni hastenemizin İstanbul'a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik.
04.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi) Yeni hastenemizin İstanbul'a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik."
Kaynak: AA