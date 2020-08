Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştiğini duyurması dünya basınında geniş yer buldu. The New York Times gazetesi Erdoğan'ın "Yeni bir dönem" sözlerine vurgu yaptı.

Cumhurbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir beklenen müjdenin doğal gaz olduğunu açıkladı. Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştiğini duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklamaları dünya basınında büyük yankı buldu. Türkiye'nin eksenini değiştirecek keşif dünya basınında geniş yer buldu. Reuters haber ajansının geçtiği haberde "Türkiye Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervini buldu" ifadelerini kullandı. Haberde bulunan rezervin 320 milyar metreküp olduğu belirtilirken, 2023'te gazın Türk halkının kullanımına açılacağı vurgulandı. YENİ DÖNEM BAŞLADI İngiliz yayın kuruluşu BBC ise İstanbul'daki Dolmabahçe çalışma ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemimiz 20 Temmuz'da Tuna 1 alanında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti" ifadelerine yer verdi. ABD'nin The New York Times gazetesi de haberi manşetlerine taşıyan basın kuruluşlarından oldu. Haberde Erdoğan'ın "yeni bir dönem" sözlerine vurgu yapıldı. Euronews haberi "Erdoğan, Karadeniz kıyısında büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu" başlığıyla verdi. "TÜRKİYE 2023'TE ENERJİ İHRACATÇISI OLACAK" Yunanistan'ın Ekathimerini gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye 2023'te enerji ihracatçısı olacak" sözlerini aktardı. El Arabiya'nın İngilizce yayın yapan sitesi ise gaz rezervi keşfedilen bölgede başka rezervlerin bulunmasının da yüksek ihtimal olduğunu duyurdu. The Spectator Index ise son dakika koduyla duyurduğu haberinde bulunan rezervin ülke tarihinin en büyük keşfi olduğuna vurgu yapıldı. Ortadoğu'da oldukça yaygın takip edilen The National Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi, doğal gaz rezervinin Karadeniz'de bulunduğuna vurgu yaptı.