Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Mancell-Egala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.
Mancell-Egala'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.