Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Semih Tümen'den mevcut ekonomik politikaya tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda Uğur Namık Küçük ve Abdullah Yavaş ile birlikte görevden aldığı eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, döviz kurundaki artışlara yönelik olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

TÜMEN'DEN MEVCUT EKONOMİK POLİTİKAYA TEPKİ

20 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 19 Eylül'de yazdığı o dönem ses getiren tweeti alıntılayan Semih Tümen, mevcut ekonomide izlenen politikayı eleştirdi ve Türk halkının rfdahını gözetecek politikalara dönülmesi çağrısında bulundu. Bunun nasıl yapılacağı konusuna ise Tümen, takipçilerini Ağbal'ın söz konusu yazısına yönlendirdi.

"BU İRRASYONEL DENEYİ BİR AN TERK ETMEMİZ GEREKİYOR"

Tümen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terk edip Türk lirasının değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözetecek kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor."

YAZIDA FAİZLE İLGİLİ NELER VURGULANIYOR?

"2021 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9,4 seviyesine düşmesini hedefliyoruz." denilen yazıda faiz indirimi ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Ocak ayında sıkı parasal duruşumuzu korurken bu duruşun uzun bir müddet sürdürüleceğini ve gerekirse ilave faiz artışı yapılabileceğini belirterek sözle yönlendirmede bulunduk. Bu süreçte yaptığımız açıklamalarda ise mevcut enflasyon riskleri karşısında bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamızın mümkün görünmediğini belirterek sözle yönlendirmemizi belirgin bir şekilde güçlendirdik.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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