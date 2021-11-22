Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" benzetmesi sosyal medyada gündem oldu - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" benzetmesi sosyal medyada gündem oldu

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin içinde bulunduğu durum için "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın yapmış olduğu benzetme kısa zamanda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi, binlerce kullanıcı paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ekonomik kurtuluş şavaşına benzeten Erdoğan, "Bu ekonomik kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız. Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamın yolunun yatırımdan, büyümeden geçtiğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

SOSYAL MEDYADA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı benzetme, sosyal medyada kısa zamanda gündem olarak Twitter'da zirveye yerleşti. Pek çok kullanıcı "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" etiketini kullanarak binlerce paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu

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