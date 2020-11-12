Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?

Hem Merkez Bankası'nda hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan değişim sonrası Türk ekonomisinde taşlar yerinden oynadı. Bu gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Acı reçeteyi uygulayacağız" ifadelerini kullandı. Uzman isimlere göre bu çıkış ilave vergi ve kemer sıkma anlamına geliyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden alınıp yerine Naci Ağbal'ın ataması, ardından Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü.

Olayın yankıları sürerken gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız" çıkışı geldi. Erdoğan'ın bu çıkışının ardından dolar kurunda sert bir düşüş yaşandı.

Peki Erdoğan'ın ifade ettiği "Acı reçete" çıkışı ne anlama geliyor? Ekonomistlere göre Türkiye için acı reçete yüksek faiz, ilave vergi ve kemer sıkma demek.

İşte uzman isimlerin konuya ilişkin değerlendirmeleri;

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Cem Başlevent: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın borçlanarak da olsa belli bir alım gücüne sahip olduğu ve ekonomik büyümeye destek verdiği düşük faiz ortamını tercih ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla 'acı reçete' tabiriyle kastettiği, öncelikle, kredi faizlerinin yükselmesi ve bunun da durgunluğa yol açacak olması... Döviz kurlarının da eski yıllardaki düzeylerine inmeyecek olması, halkın alım gücündeki kaybın devamı anlamına gelecek. Böyle bir ortamda istihdam da çok fazla artamayacağı için işsizlik de önemli bir sorun olmaya devam edecek. Sokaktaki insanı zor günler beklerken, finansal piyasalarda bir toparlanma var. Zira, ekonominin gerçek durumunun kısmen de olsa kabulünün, bundan sonra daha rasyonel adımlar atılacağı anlamına geleceği umuluyor. Bu beklentinin ne derece gerçekleşeceğini zaman gösterecek.

Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç Dr. Evren Bolgün: Türkiye'nin ekonomik anlamda geldiği durum herkesin malumu. 7-8 yıldır özellikle ekonomi kötü. Acı reçeteden anlayacağımız 2021 için vergi artışı, ilave vergiler. Mali gevşeme 250 milyara yaklaştı ve eksi bir açıkla yılı tamamlayacak gözüküyor. Bu eski yıllardaki tek seferlik vergi afları, sicil afları, 2B, bedelli askerlik gibi artık yeni yapılacak bir şey kalmadığı için, 2021 yılında vatandaşlar az kazanacak ama yüksek vergiler ile karşı karşıya kalacak, hayat pahalılığı artacak. Merkez Bankası'nın toplantısı bekleniyor. Yabancı yatırımcılarda yüksek faiz yapılacağı beklentisi var.

Yalova Üniversitesi İktisat Bölüm Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baki Demirel: Acı reçete politikası kemer sıkma politikası anlamına geliyor. Sıkı para ve maliye politikası uygulamaları gelebilir. Yeni Ekonomi Politikası (YEP)'nın makro hedefleri çöktü, gerçekçi bir plan hazırlamak lazım. Sıkı para politikası kısmında da, faizler yukarı çekilerek düşürülebilir. Enflasyonist beklentileri düzenleyip hedefle uyumlu hale getirebilirsek o zaman uzun vadeli faizler de düşecektir.