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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz müjdesi" Van'da sevinçle karşılandı

Karadeniz'deki doğal gaz keşfini "Türkiye için dönüm noktası" olarak değerlendiren VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, bu gelişme sayesinde Türkiye'nin ithalatının azalacağı ve ihracatının artacağı söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
22.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:02

Karadeniz'deki doğal gaz keşfini "Türkiye için dönüm noktası" olarak değerlendiren VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, bu gelişme sayesinde Türkiye'nin ithalatının azalacağı ve ihracatının artacağı söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesine ilişkin açıklamalarda bulunan VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye'nin, ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervini keşfettiğini vurguladı. Kandaşoğlu, "Fatih gemisinin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde ilk kuyuda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı. Yeni keşiflerle birlikte inşallah ihracatını gerçekleştirmek bize nasip olur. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve yüksek vizyonuyla elde edilen bu göz kamaştırıcı zafer milli tarihimize altın harflerle yazılacaktır. Konfederasyon olarak Türk milletini gururlandıran bu tarihi başarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, ekonomik kalkınmamıza katkı sunmak adına, çalışmalarımızı her zamankinden çok daha güçlü ve inançlı şekilde sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz" dedi.

"Sanayicinin üretim maliyeti azalacak, ihracat artacak"

Türkiye'nin bu keşifle yepyeni bir döneme adım attığını belirten Kandaşoğlu, söz konusu gelişmenin, cari açıkta büyük etkisi olan enerji maliyetlerinin bertaraf edilmesi bakımından büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Bugün sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın en büyük maliyetlerinden birini oluşturan enerji maliyetleri azaldığında, sanayicilerimiz daha çok üretmeye ve yatırıma odaklanacak, dolayısıyla ihracatımızın da artmasına vesile olacaktır" dedi.

"Türkiye'yi bağımsızlık yolunda önemli bir konuma taşıyacak"

Milletin kavuştuğu her yeni imkanın kendisine zenginlik getireceğini anlatan Kandaşoğlu, "Aynı zamanda dünyada hakkaniyetin, adaletin ve sömürüye kaşı gücün tahkim edilmesi sonucunu da getirecektir. Türkiye'yi bağımsızlık yolunda çok önemli konuma taşıyacak bir keşif gerçekleşecek. Bu istikamette Türkiye'nin sahip olacağı yeni imkanların kendilerini yeniden dünyaya insanlık adına örnek olarak güçlü mesajlar verecek hale getirecek" dedi.

"Cari açığı bulunmayan bir ülke olarak, öz güvenimiz çok daha yüksek olacak"

Enerji açığının ülkeyi çok yorduğunu, 50-60 milyar dolarlık cari açık zamanlarında en yüksek payın 40 milyar dolarla enerjiye ait olduğunu anımsatan VATSO Başkanı Kandaşoğlu, "Bu açığı vermedikleri bir ekonomik düzlemin, öz güvenle daha dinamik yatırım kararları alma açısından kendilerini ciddi anlamda destekleyecek. Bulunan bu gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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