Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her reform, daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu demokrasiye ulaşma konusunda milletimizle aramızdaki duygu ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her reform, daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu demokrasiye ulaşma konusunda milletimizle aramızdaki duygu ve...

02.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her reform, daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu demokrasiye ulaşma konusunda milletimizle aramızdaki duygu ve düşünce birliğinin eseriydi, İnsan Hakları Eylem Planı da böyledir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her reform, daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu demokrasiye ulaşma konusunda milletimizle aramızdaki duygu ve düşünce birliğinin eseriydi, İnsan Hakları Eylem Planı da böyledir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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