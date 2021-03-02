Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her reform, daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu demokrasiye ulaşma konusunda milletimizle aramızdaki duygu ve...
02.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her reform, daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu demokrasiye ulaşma konusunda milletimizle aramızdaki duygu ve düşünce birliğinin eseriydi, İnsan Hakları Eylem Planı da böyledir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her reform, daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu demokrasiye ulaşma konusunda milletimizle aramızdaki duygu ve düşünce birliğinin eseriydi, İnsan Hakları Eylem Planı da böyledir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş