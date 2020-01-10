Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencileri kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencileri kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları kabulü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla sohbet etmesi Çocukların şiir okuması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda öğrenim gören görme engelli öğrencileri kabul etti.

10.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencileri kabul etti

'ın çocukları kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla sohbet etmesi

Çocukların şiir okuması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda öğrenim gören görme engelli öğrencileri kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencileri kabul etti
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