Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.
Valilik binasına gelişinde polis tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Davut Gül tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Vali Gül'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de kabul etti.
Kaynak: AA