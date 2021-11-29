Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'in cenaze törenine katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'in cenaze törenine katıldı

AA / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel

Cenaze törenine katılanların alana gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Dua edilmesi Cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Naaşın omuzlarda taşınması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Galatasaray...

Cenaze törenine katılanların alana gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi

Dua edilmesi

Cenaze namazının kılınması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Naaşın omuzlarda taşınması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'in cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'in cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'in cenaze törenine katıldı

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AA / Lokman Akkaya - Son Dakika Haberleri

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