Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'in cenaze törenine katıldı
AA / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel
Cenaze törenine katılanların alana gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Dua edilmesi Cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Naaşın omuzlarda taşınması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Galatasaray...
Cenaze törenine katılanların alana gelmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi
Dua edilmesi
Cenaze namazının kılınması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Naaşın omuzlarda taşınması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı.