10.10.2019 13:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın bir daha başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın da böyle bir musibete düçar olmasını arzu etmeyiz. Kontrolümüze geçecek bölgelerdeki DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız."

Kaynak: AA