Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayımladı.

17.11.2019 23:24 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et