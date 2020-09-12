Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşuna tepki: Puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'e tepki gösterdi. "Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana" diyen Erdoğan, "Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın. Bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's'e sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, "Sizin bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu' nedeniyle törene Yassıada'dan katılan Erdoğan, sözlerine "Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sebebi burasıdır. Milletimiz burayı yıllarca Yaslıada olarak adlandırmışlardır. Millet için, millet iradesinin tecellisi için mücadelede özellikle 60 sene boyunca Adnan Menderes ve arkadaşlarının akıbetiyle tehdit edilmiştir" diye başladı.

"12 EYLÜL'DE İDAM EDİLEN GENÇLERİN ACISI YÜREĞİMİZDE"

Erdoğan şöyle devam etti:

"12 Eylül'de bir sağdan bir soldan idam edilen gençlerin acısı yıllar boyu yüreğimizi dağlamıştır. 12 Eylül 1980, siyasi tarihimizin en kara günlerinden biri olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır. Türkiye'yi ekonomik, siyasi, diplomatik ve hukuki olarak büyük bir yıkımın eşiğine getiren bu darbe, ülkemize on yıllarını kaybettirmiştir. İstikbal ve istiklal mücadelesini her alanda sürdürüyoruz, yasaklara son verdik, milli iradeyi yeniden hakim kıldık."

"PUANIMIZI DÜŞÜRME YOLUNA GİDİYORLAR"

"Bugün Batı'nın bize zaman zaman takıldıkları konular var. Aynı Batı 'Türkiye sessiz devrim gerçekleştirdi' diyordu. Şimdi ne oldu size de bütün bu kullandıklarınızı değiştirdiniz? Moody's açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye, ekonomide pik yapıyor, dibe değil, tavana, onlar da kalkmışlar şimdi bizim puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymetiharbiyesi yok. Gerçek neyse o. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı."

"Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesini her alanda ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık, yasaklara son verdik, özgürlük alanlarını genişlettik, güvenliği ve adaleti tahkim ettik. Milli iradeyi bu ülkede Cumhur İttifakı olarak yeniden hakim kıldık. 15 Temmuz destanımızla vesayet heveslilerine asla unutamayacakları bir ders verdik. Demokrasi yanında eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda ülkemizi hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık."

"ÖZGÜR VE GÜVENLİ BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEYİ BAŞARDIK"

"Hamdolsun 18 yıl öncesine göre daha özgür ve güvenli bir Türkiye'yi inşa etmeyi başardık. Bizim atlattığımız badirelerle inşallah sizler karşılaşmayacaksınız. Bizim maruz kaldığımız baskılara, tahriklere, gerilim ve çatışmalara sizler maruz kalmayacaksınız. Bizim çektiğimiz sıkıntıları inşallah sizler çekmeyeceksiniz. Sizler kavga ve çatışma iklimini değil, seviyeli, kaliteli ve çözüm üreten bir siyaset geleneğini miras olarak alıyorsunuz ve alacaksınız. Sizler kronik sorunlarını çözmüş, iç politikada, dış politikada güçlenmiş itibarlı, saygın bir ülkenin vatandaşları olarak yaşayacaksınız."