Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Salgından en az kayıpla çıktık, hiçbir vatandaşımızın işinin ve aşının hakkını yedirmeyiz

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin salgından en az kayıpla çıktığını söyleyen Erdoğan "Büyüme odaklı kalkınma için çalışıyoruz, hiçbir vatandaşımızın işinin ve aşının hakkını yedirmeyiz" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda yaptığı konuşmada sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı.

"TESLİMİYETİ REDDETMESEYDİK, MİLLETİMİZİN YÜZÜNE BAKAMAZDIK"

Atatürk'ü rahmetle anan Erdoğan sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde rahmetle yadediyoruz. Kurucu kadronun her birini de aynı şekilde şükranla anıyorum. Bu tür günleri nereden nereye geldiğimizin ve nereye gittiğimizin muhasebesi olarak görüyorum. Bu tür büyük muhasebelerin aynı zamanda gelecekteki daha büyük hedeflerin de hazırlıkları olduğuna inanıyorum. 2053'ü ve 2071'i bunun için önemsiyor ve yeni vizyonlarımızın nirengi noktası olarak kabul ediyoruz. İstiklal Harbi ile topraklarını işgalden kurtaran milletimizin tüm hayatı üzerindeki prangaları birer birer kırdık. Millet, vatan ve medeniyet merkezli tarihi mücadele kolay olmadı. Yıllarca bu ülkeyi bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar, her yolu deneyerek üzerimize geldiler. Terör örgütlerinin kanlı saldırılarının, sınırlarımıza yapılan tacizlerin, darbe girişimlerinin, ekonomik sabotajların gerisinde hep bu kavga var. Teslimiyeti reddetmeseydik, bu sıkıntıların hiçbirini yaşamazdık ama o zaman milletimizin yüzüne de bakamazdık. Yeni nesillere söyleyecek söz bulamazdık.

Allah şahittir ki, 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek' derken hep samimiydik."

"TÜRKİYE, SALGINDAN EN AZ KAYIPLA ÇIKMIŞTIR"

"Son 18 yılda üzerinde durdukları konuların başında ekonominin geldiğini söyleyen Erdoğan "Gizli açık saldırıların bir tarafında mutlaka ekonomi var. Siyasi ekonomik hiçbir göstergesi ülkemizle mukayese edilemeyecek pek çok devletin önümüze geçirilmesi bu mücadelenin bir parçasıdır. AB tam üyelik süreci başta olmak üzere uluslararası tüm siyasi ve ekonomik platformlarda bunu yaşadık, yaşıyoruz. Uluslararası kuruluşların kredi notlarının objektif verildiğini söyleyebilecek kimse çıkamaz. Ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir? Genel ekonomik sıkıntılar, salgınla birlikte daha da ağırlaşırken Türkiye en az kayıpla süreci yönetmeyi başarmıştır."

"BİZE SİYASİ AKIL VEREMEZSİNİZ"

"Osmanlı'nın yıkılmasında özellikle 1838 Baltalimanı Anlaşması'nın ardından artık kontrolü mümkün olmayan kapitülasyonların ve borç sarmalının büyük etkisi vardır. Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal'in en büyük hizmetlerinden biri kapitülasyonları kaldırmak olmuştur. Biz bunu bir adım daha öteye taşımanın gayreti içindeyiz. IMF'ye borç 23.5 milyar dolardı. Biz geldik, 2013 mayısında IMF'ye olan borcu sıfırladık ve artık bizim IMF ile borç noktasında en ufak bir ilişkimiz kalmadı. Paranızı alırsınız, hesapları kontrol edersiniz ama bize siyasi akıl vermezsiniz."

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN HAKKINI YEDİRMEYİZ"

Tarihi bir mücadele verdiklerini belirten Erdoğan, "Tüm gücümüzle çalışıyoruz. Üretim, yatırım, büyüme odaklı kalkınma anlayışı ile siyasi engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın işinin, aşının, hakkının zayi olmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bizim kalkınma politikalarımızın merkezinde daima istihdam yer almıştır. İşsizlik azalmaya devam ediyor. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizi 83 milyonun tamamına teşmil ederek planlıyoruz. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağını düşünüyorum" dedi.