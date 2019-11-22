Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayındır'a tarıma dayalı ihtisas organize sanayi müjdesi

22.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:54

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayındır'a yapılacak yatırımlarla ilçenin daha da kalkınacağını belirterek, "Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesini kuracağız. Yaklaşık 1 milyon 334 bin metrekare alanda kurulacak olan süs bitkileri organize sanayi bölgesinde 25 dekarlık 40 adet süs bitkileri işletmesi faaliyet gösterecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği İzmir'in Bayındır ilçesinde vatandaşlara hitap ederek, bölgeye tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacağının müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin organize sanayi bölgesi işinin bir numaralı sorumlusu olacağını belirten Erdoğan, "İnşallah Bayındır'ımız milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla çok daha bayındır hale gelecek. Milletvekili arkadaşlarım ve belediye başkanımız hep birlikte bu yakın takibi sürdüreceğiz ve süratle de inşallah tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesini kuracağız. Yaklaşık 1 milyon 334 bin metrekare alanda kurulacak olan süs bitkileri organize sanayi bölgesinde 25 dekarlık 40 adet süs bitkileri işletmesi faaliyet gösterecektir." ifadesini kullandı.

Bayındır bölgesinin Türkiye'nin özellikle süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda kalbi ve ihracat üssü olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii bununla beraber buraya girecek sermayeyi, parayı düşünün. Ciddi bir hareketliliği nereye getirecek, Bayındır'a getirecek. Bu bölgede süs bitkileri sektörüne ara eleman yetiştirmek amacıyla inşallah süs bitkileri eğitim merkezini kuracağız. Paketleme, ambalajlama ve depolama, araştırma geliştirme merkezi ve süs bitkileri konusunda fuar ve festivallerin yapılacağı bir merkezimizi de burada kuracağız. Bu yatırım sayesinde 1.500 vatandaşımız iş ve AŞ sahibi olacak. Projemizi hayata geçirmek için düğmeye bastığımızın müjdesini büyük bir mutlulukla sizlere bu akşam burada veriyorum."

"Hollanda, Singapur yapıyor da biz neden yapamayalım?"

Konuşması sırasında, "Dik dur eğilme, Bayındır seninle" sloganı atan vatandaşlara Erdoğan, "Değerli kardeşlerim, biz bugüne kadar eğilmedik, eğilmeyeceğiz. Şunu unutmayın, biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Hiçbir gücün önünde eğilmedik ve bundan sonra da eğilmeyeceğiz." karşılığını verdi.

Bayındır'ın organize sanayi bölgesi ve 1.500 insanın da istihdam edilmesiyle çok farklı bir duruma geleceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık gururla şunu söyleyeceğiz, 'Elhamdülillah bizim de süs bitkileri alanında bir organize sanayi bölgemiz var.' Bu çok önemli bir olay. Bugün bir Hollanda bu tür bitkilerle yeri yerinden oynatıyor, bir Singapur yeri yerinden oynatıyor. Onlar yapıyor da biz neden yapamayalım? Şimdi bu adımı da neresi atıyor? İzmir, nerede? Bayındır'da ama benim sizden bir isteğim var. Ne olur bir olun, diri olun, kardeş olun, hep birlikte Türkiye olun." diye konuştu.

Hep "Bizi asla bölemeyecekler" dediğini anımsatan Erdoğan, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütlerine gereken dersi Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te verdik mi? Şimdi Kuzey Suriye'de veriyor muyuz? Barış Pınarı Harekat ile orada, YPG/PYD/PKK'ya gereken dersi verdik mi, veriyor muyuz? Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Suriye Milli Ordusu ile beraber burada Mehmetçiklerimizin verdiği bu mücadele, evelallah tarihe bir kayıttır. Mehmetçiğimiz evelallah şu anda destan yazıyor."

Konuşması sırasında bir kadın vatandaşın, "Biz de gidelim" diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ne demek biliyor musunuz? Şerife bacılar bitmedi demek, Nene Hatunlar bitmedi demek. Biz de size güveniyoruz ama siz de evelallah bizlere güvenin. Biz size bu işi düşürmeden bitiriyoruz." dedi.

"Ergenli Barajı ile ilgili adımı da atmak istiyoruz"

Burada yaşanan önemli bir sorun daha olduğunu ancak bunun müjdesini daha sonra vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik alanda attığımız adımları biraz daha geliştirdiğimizde de inşallah Ergenli Barajı ile ilgili adımı da atmak istiyoruz. Şu anda ciddi bir toparlanmadayız ve bu toparlanma ile birlikte de 2020-2021'de bunun planlaması ve adımını atabiliriz. Hatta belki, yap-işlet-devret ile bir imkan yakaladığımızda fazla da beklemeyiz, hemen adımını atarız." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara olan sevgi ve güvenini dile getiren Erdoğan, "Siz de bize güvenin. Çünkü ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız ama biz milletimizle ayaktayız ve milletimizle bu yolda yürümeye de devam edeceğiz." dedi.

Diğer programlara katılacağına işaret eden Erdoğan, konuşmasının sonunda memleketinin Rize olduğunu hatırlatarak, oradan getirdiği çayları vatandaşlara dağıttı.

Kaynak: AA