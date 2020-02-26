Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi Suriye halkı çağırdı (2)

26.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:03

'HÜZNÜNÜZÜ PAYLAŞIYORUZ DEMEKLE BU İŞ OLMUYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da ve dünyada son dönemde yükselen Müslüman karşıtlığı ve Almanya'da meydana gelen son saldırıyla ilgili, "Konu ile alakalı, gerek bizler, gerek Dışişleri Bakanımız, görüştüğümüz liderlerle konuyu hemen gündeme getiriyoruz, önlerine koyuyoruz; ama maalesef duyarlı değiller. Sayın Merkel aradı, başsağlığı diledi. Burada 'hüznünüzü paylaşıyoruz' demekle bu iş olmuyor. Fransa'da Macron son zamanlardaki açıklamalarıyla adeta davetiye çıkartıyor. İşte, Fransızca öğretmenlerinin Türkiye'den gelip gelmemesi gibi konulardan başlayarak tahrik ediyor. Sen onu yaparsan, biz de başka şeyler yapacağız. Nedir başka şeyler yapmak? Biz de kalkıp da Fransızca öğretmenleri, Fransa'dan getirecek halimiz yok. Biz de Türkiye'de yetişmiş olanlarla bu işi çözmenin yoluna gideceğiz" diye konuştu.

GEZİ BU ÜLKEYE İHANET OLAYIDIRErdoğan, Gezi davası ve Osman Kavala'ya ilişkin soruları da yanıtlayarak, "Gezi bu ülkeye ihanet olayıdır. Benim polisime 'katil' demenin bedelini kim ödeyecek? O günlerin bütün çekimleri yok mu? Var. Bu zatın bir defa o terör örgütleri ile beraber görüntüleri var. İşin içinde aktör ve bu aktör ile ilgili olanlar, bitenler ortada. Ben burada ister istemez topu yargıya atacağım. Yargı hala 'Gezi ile bunun alakası yok' diyorsa, kusura bakmasınlar, ortada bir gerçek var. Benim polisime 'katil' diyor. Bu polis kimin polisi? Bütün bu olaylar böyle cereyan eder de yargı bunun karşısında sessiz kalırsa teröristler o zaman elini kolunu sallayarak Selim Kiraz kardeşimizin odasına girer ve onu orada şehit eder. Burada bizim tutarlı ve duyarlı olmamız lazım" dedi.'ZENGİN OLMASI KURTARMAYA YETMEMESİ LAZIM'

Erdoğan, Osman Kavala'yı işaret ederek "Adamın çok zengin olmasının, zengin sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım. Çünkü Gezi bu ülkeye bir ihanet olayıdır. Bu vatana ihanet olayıdır. Bunu en kritik anda yaşayan şahsımdır. Zira Dolmabahçe'deki ofisimize girmeye çalıştılar ve ofisin karşısına çok çirkin, adice sloganlar yazdılar. Bezmialem Valide Sultan Camisi'ni 3 gün işgal ettiler. İçeriden bira kutuları çıktı. Kimsenin umurunda değil. İlla silah mı olması lazım? Bunlar bir şekilde girecekler ve ondan sonra da elini kolunu sallayarak devam edecekler? Şimdi kim bunların arkasında olanlar? Daha neler var bunların arkasında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA