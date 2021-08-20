Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı...
Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı... - Haberler
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