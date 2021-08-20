Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu