Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Müdürlüğü yanında düzenlenen AK Parti'nin Adıyaman mitinginin ardından yeni yapılan Adıyaman Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'na geldi.

"Hayırlı olsun" dileğinde bulunarak okulun açılışını yapan Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile diğer yetkililer de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından sınıfları gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA