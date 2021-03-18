Cumayeri'nde tematik denetimler devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumayeri'nde tematik denetimler devam ediyor

18.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:16
Cumayeri'nde tematik denetimler devam ediyor

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelgesi çerçevesinde Cumayeri'nde ilçe protokolünün de katıldığı tematik denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelgesi çerçevesinde Cumayeri'nde ilçe protokolünün de katıldığı tematik denetimler yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelge gönderdi. Bu çerçevede Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçe emniyet amirliği görevlileri ile kurum müdürlerinin de katıldığı tematik denetim gerçekleştirildi. Denetimde vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. - DÜZCE

Cumayeri'nde tematik denetimler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Demet Akalın Türkan Şoray Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Metin Oktay Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumayeri'nde tematik denetimler devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:17:42. #1.15#
title