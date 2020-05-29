Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
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Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı

Sivas'ın Zara, Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

29.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:21

Sivas'ın Zara, Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

Zara ilçesinde normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanarak ilk cuma namazı kılındı.

Zara Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde cuma namazı öncesi Zara İlçe Müftülüğü tarafından şükür kurbanı kesildi, hatim duası yapıldı.

İlçe Müftü Vekili Dursun Yiğit, "Zara Kaymakamlığının aldığı karar ile Merkez Çarşı Camisi, Mehmet Akif Ersoy Camisi, Çam Mehmet Camisi ile Hazreti Ali Camisinde alınan tedbirler kapsamında cuma namazından itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları cemaatle kılınabilecek." dedi.

Ulaş

Ulaş'ta da TİGEM Cami ve Hatipler cami bahçesinde cuma namazı kılındı.

Cuma namazı öncesi kurban kesildi, cemaatin ateşi ölçüldü, maske dağıtıldı.

Vatandaşlarla cuma namazı kılan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, 2 ay aradan sonra vatandaşlarla cuma namazı kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şarkışla

Hacı Mutrat Cami bahçesinde, Kaymakamı Mehmet Erdem, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in katılımıyla kesilen şükür kurbanının ardından, sosyal mesafe çizgilerinin çizildiği ve dezenfeksiyonları yapılan cami bahçelerinde cuma namazı kılındı.

Sosyal mesafeye dikkat ederek saf tutan vatandaşlar maske takarak namazlarını eda etti.

Maske ve seccadesiz gelen vatandaşlar, bahçede bulunan güvenlik görevlileri tarafından geri çevrildi.

Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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