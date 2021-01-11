Çukur yeni bölüm fragmanı! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV dizisi Çukur, 4 sezondur soluk soluğa izleniyor. Büyük bir seyirci kitlesine ulaşan Çukur, her hafta milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Bu hafta da seyircilerle buluşan Çukur dizisinde neler olacak? Çağatay diziye geri mi dönüyor? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularının cevapları burada!

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur, her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla beklendi! Milyonlarca kişinin soluk soluğa izlediği dizi Çukur'un fragmanı yürekleri ağızlara getirdi! Erdenetler'in Çukur'a intikamı hız kesmeden devam ediyor! Bu sefer Çukur'un başı büyük belada gibi görünüyor! Peki, Bu hafta da seyircilerle buluşan Çukur dizisinde neler olacak? Çağatay diziye geri mi dönüyor? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularının cevapları burada!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur Yeni bölümde gizemli bir adam Koçovalılar'ın karşısında olacak! Çağatay Erdenet'in planladığı bu gizemli adam, Çukur'u yerle bir edecek! Erdenetlerin uzun süredir planladığı intikam işte şimdi başlıyor! Geçen hafta Ogeday Erdenet'in ölümünden sonra Cengiz Erdenet'in benim asıl oğlum dediği büyük oğlu Çağatay Erdenet, uzun süre önce diziden ayrılmıştı, fakat intikam için geri mi dönüyor? soruları bugün cevap bulacak. Çağatay'ın gelmesi tüm dengeleri bozacak gibi görünüyor!

Yamaç, Efsun'u korumak için Çukur'a, ailesinin yanına getiriyor! Koçovalı kardeşlerin tümü, Cengiz ve Çağatay'ın oyununa geliyor!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur yeni bölüm bu akşam yani 11 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'da Show TV ekranlarında olacak!