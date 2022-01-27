Crytek, Crysis 4'ü resmi olarak duyurdu! İşte Crysis 4'ün çıkış tarihi
Crysis 4, geliştirici şirket Crytek tarafından kısa bir fragman ile duyuruldu. Duyurulan fragmanda "Yolculuğa katıl. Kahraman ol" sözleri ile Crysis 4'ün duyurusu yapıldı.
Bir zamanların en popüler oyun serilerinden olan Crysis'in geri döndüğü duyuruldu. İlk defa 2007 yılında duyurulan Crysis serisi Türkiye'de oldukça ses çıkardı. Gerek Türkçe seslendirmeleriyle, gerek grafik ve hikayesiyle Türk oyuncularını kendine çekmeyi başardı. Crytek'in paylaştığı kısa bir fragman ile tekrardan oyuncularda heyecan hissini tetikledi.
CRYSIS 4 RESMİ OLARAK DUYURULDU
Crytek'in 26 Ocak'ta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yolculuğa katılma ve kahraman olma zamanı. Bir Crytek duyurusu" şeklinde paylaştığı tweet'te Crysis 4'ün duyurusunu yaptı.
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It's time to join the journey and be the hero.— Crytek (@Crytek) January 26, 2022
A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5
Paylaşılan duyuru fragmanında nano teknolojisine yer veriliyor. Hasar aldıktan sonra kendini birleştirme özelliğine sahip olan nano kristalleri ile 4 rakamını oluşturarak Crysis 4'ü işaret ediyor. 2013'te çıkış yapan Crysis 3'ten bu yana yeni bir Crysis oyunu gelmedi, Ancak geçtiğimiz yıl Eylül aylarında Crysis remastered duyuruldu ve piyasaya sürüldü. Dün ise Twiter'dan yapılan duyuru ile Crysis'in yeni oyunu duyuruldu.
CRYSIS 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Steam'den yapılan bir duyuruda da Crytek, "Yıllardır Crysis serisinin dördüncüsünü soruyordunuz ve biz de daha fazla gizli tutmak istemedik. Yolculuğumuzda bize katılın ve kaderinizde olan kahraman olun." ifadelerine yer verdi. Crysis 4'ün şu anda geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu belirtilirken çıkışı için biraz zaman alacağı açıklandı. Crysis 4'ün çıkış tarihi olarak ise henüz bir bilgi verilmezken öngörülen tahminler arasında 2023, en geç ise 2024 yılı olarak bildiriliyor.