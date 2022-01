Crytek, Crysis 4'ü resmi olarak duyurdu! İşte Crysis 4'ün çıkış tarihi

Bir zamanların en popüler oyun serilerinden olan Crysis'in geri döndüğü duyuruldu. İlk defa 2007 yılında duyurulan Crysis serisi Türkiye'de oldukça ses çıkardı. Gerek Türkçe seslendirmeleriyle, gerek grafik ve hikayesiyle Türk oyuncularını kendine çekmeyi başardı. Crytek'in paylaştığı kısa bir fragman ile tekrardan oyuncularda heyecan hissini tetikledi.

Crytek'in 26 Ocak'ta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yolculuğa katılma ve kahraman olma zamanı. Bir Crytek duyurusu" şeklinde paylaştığı tweet'te Crysis 4'ün duyurusunu yaptı.

It's time to join the journey and be the hero.



A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5