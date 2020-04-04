COVİD 19 hastasına stent takıldı
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Koronavirüs, Kalp Krizi, Bursa, Sağlık

COVİD 19 hastasına stent takıldı

COVİD 19 hastasına stent takıldı -Korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan 58 yaşındaki adam kalp krizi geçirince, kapalı iki kalp damarına stent takıldı Bursa'da korona virüs (Covid 19) teşhisi ile tedavi altına alınan 58 yaşındaki adam kalp krizi geçirince, kapalı iki kalp damarına...

04.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:40
COVİD 19 hastasına stent takıldı

COVİD 19 hastasına stent takıldı

-Korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan 58 yaşındaki adam kalp krizi geçirince, kapalı iki kalp damarına stent takıldı

BURSA - Bursa'da korona virüs (Covid 19) teşhisi ile tedavi altına alınan 58 yaşındaki adam kalp krizi geçirince, kapalı iki kalp damarına stent takıldı.

İ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs (Covid 19) testleri pozitif çıkan 58 yaşındaki bir adamın EKG sonuçlarından kalp krizi geçirdiğini belirleyen doktorlar, hastayı anjiyoya aldı. Koronaya karşı tedbir alan doktor ekibi, hastanın kalbe giden tıkalı iki damarını balonla genişlettikten sonra stent takmayı başardı. Hasta 2 saat süren başarılı operasyonun ardından yeniden karantina odasına alındı.

Nadir görülen operasyonla ilgili İhlas Haber Ajansına konuşan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde görevli Doç. Dr. Erhan Tenekecioğlu, "Bugün hastanemizde covid 19 şüphesi ile yatmakta olan 58 yaşında erkek bir hastamızın serviste yatarken başlayan göğüs ağrılarının olması üzerine EKG'si çekildi. EKG'de hastanın akut kalp krizi geçirmekte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine acilen anjiyo ve stent yapılması için hasta kliniğimize devredildi. Hastayı hemen anjiyografi ünitesine aldık. Biz de gerekli tedbiri aldık. Tulumlarımızı, maskelerimizi, gözlüklerimizi giyerek operasyona başladık. Hastanın anjiyosunda tam tıkalı olan damara telle ilerledikten sonra ince bir balon ile önce genişletme işlemi yaptık. Daha sonra tıkalı olan yere stentimizi gönderdik. Damarı açtıktan sonra ileride ikinci bir darlık olduğunu gördük. Oraya da ikinci bir stent takarak arada boşluk kalmaması için iki stentin birleşmesini sağladık. İşlemimizin sonunda hastanın damarı tam açıldı" diye konuştu.

Korona virüs testi pozitif çıkan hastanın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan operasyon sırasında anjiyografi cihazı ekranı üzerine yapıştırılmış #EvdeKalTR ve #MutluOlYeter notu dikkat çekti.

COVİD 19 hastasına stent takıldı

Kaynak: İHA

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COVİD 19 hastasına stent takıldı
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