Coşkun Öncel Veda Etti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, emekliye ayrıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinde uzun yıllar Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ve 2014 yılından bu yana da Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan Coşkun Öncel, emekli oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, emekliye ayrılan Coşkun Öncel'e makamında düzenlenen bir törenle veda ederken hizmetleri için de teşekkür etti. Başkan Şahin, "Değerli yöneticimiz Coşkun Öncel, bu kurum çatısı altında Samsun'a ve Samsunlulara uzun yıllar hizmet etti. Kendisine bu hizmetleri için şahsım ve tüm Samsunlular adına teşekkür ediyor, emeklilik hayatında sağlıklı ve mutlu günler geçirmesini diliyorum" dedi.

Coşkun Öncel de yaptığı kısa değerlendirmede, "Sevdamız Samsunumuza hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadım. Her şeyi en iyisi yapmaya çalıştık. Samsun Büyükşehir Belediyesinde unutulmaz günlerim, anılarım oldu. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız başta büyükşehir belediye başkanlarımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA