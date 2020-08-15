Çorlu'da içme suyu isale hattı depo ve terfi merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi
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Çorlu'da içme suyu isale hattı depo ve terfi merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi

Tekirdağ genelinde kapsamlı bir altyapı çalışması başlatan ve bu doğrultuda önemli hizmetlere imza atan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Çorlu ilçesinde İçme Suyu İsale Hattı Depo ve Terfi Merkezleri İnşaatının açılışını düzenlenen...

Çorlu'da içme suyu isale hattı depo ve terfi merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi
15.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:53

Tekirdağ genelinde kapsamlı bir altyapı çalışması başlatan ve bu doğrultuda önemli hizmetlere imza atan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Çorlu ilçesinde İçme Suyu İsale Hattı Depo ve Terfi Merkezleri İnşaatının açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Sürekli olarak göç alan ve buna bağlı olarak nüfusu artan Çorlu ilçesinde yaşayan vatandaşlara kaliteli bir altyapı hizmeti vermek amacıyla hayata geçirilen yatırım kapsamında Panayır yeri, Havuzlar Beşkavaklar ve Belediye Konutları isale hatlarında asbest borular HDPE borularla değiştirilerek şebeke daha modern ve daha sağlıklı hale getirildi. Nusratiye Mahallesi'ndeki sondaj kuyularından Bahçelievler Su Deposuna giden mevcut terfi hattında sıklıkla arıza meydana gelmesi ve ilave açılan kuyularla birlikte ihtiyaca cevap vermeyecek olması sebebiyle Sinop Kuyuları Mevkii isale hattı yenilendi. Proje çerçevesinde ilçeye 3 adet yeni içme suyu deposu ve 2 adet de içme suyu terfi merkezi kazandırıldı. Böylelikle yaşanabilecek sorunların önüne geçilmiş oldu. Yapılan altyapı projesinde ayrıca TESKİ tarafından scada sistemi kurularak kuyular, depolar ve terfi merkezleri arasında otomasyon sağlandı. Böylece TESKİ tarafından inşa edilen tesislerde izleme ve kontrol işlemleri 24 saat kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz Proje Hakkında Teknik Bilgiler Verdi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, proje hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi ve projenin Çorlu halkına hayırlı olmasını diledi.

"Çorlu Halkına Kaliteli Hizmet Verebilmek Adına Çalışıyoruz"

Yatırımın önemine değinen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Trakya'nın en büyük ve potansiyeli yüksek kenti Çorlu'muz, sanayileşme ve iş imkanlarının artması sebebiyle vatandaşların yaşamak istediği, nüfusu hızla artan dinamik bir kenttir. Sürekli nüfusu artan bir kentin hizmet ihtiyacı da artıyor. Biz de Çorlu Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ ile koordineli bir şekilde Çorlu halkına kaliteli hizmet verebilmek adına çalışıyoruz. Çorlu'muzun su ihtiyacının sorunsuz karşılanabilmesi adına yapılan bu yatırımın halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Çorlu'yu Kimse Bizim Kadar Sevemez"

Çorlu ilçesinin kapasitesi gereği en fazla hizmete ihtiyaç duyan ilçe olduğunu belirten ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Çorlu olmasaydı, Tekirdağ büyükşehir statüsü alamazdı. Çorlu, gerek nüfus yapısıyla gerek sosyoekonomik yapısıyla gerekse de kültürel yapısıyla örnek ilçelerimizden bir tanesidir. Bölgemizin ve ülkemizin önemli ilçelerinin başında gelir Çorlu'muz. Çorlu'nun sorunlarının ötelenmemesi ve acilen de yapılması gerekir. Sıfırdan kurulan bir Büyükşehir Belediyesi olarak ilk 5 yılımızı geride bıraktık. İlk 5 yılımızda il genelinde güzel hizmetlere imza attık. Bu hizmetlerimizi arttırarak sürdürmeyi amaçlıyoruz. Çorlu ilçesinde önümüzdeki günlerde güzel hizmetlere imza atacağız. Ali Osman Çelebi Bulvarı ve Cemal Gürsel Bulvarı'nda yağmursuyu kanalı ve yol yapım işi ihalesini, Orion Kavşağı'nın düzenlenmesi ihalesini ve Çorlu ilçesi kısmi içme suyu ve terfi merkezi inşaatı yapım ihalesini tamamladık. Önümüzdeki günlerde yapımına başlayacağız. En geç 2021 yılının sonuna doğru Çorlu ilçemizde Trakya Bölgesi'nin en büyük otogarının açılışını yapacağız. Şunu bilmenizi istiyorum: Çorlu'yu kimse bizim kadar sevemez. Çorlu hak ettiği hizmetleri almaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle açılışını gerçekleştireceğimiz yatırımın tüm vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ Önemli Çalışmalara İmza Attı"

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'nin il genelinde önemli projeleri hayata geçirdiğine dikkat geçerek Çorlu İlçesi İçme Suyu İsale Hattı, Depo ve Terfi Merkezleri İnşaatının açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti ve yatırımın Çorlu halkına hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek büyük coşku eşliğinde yatırımın açılışı gerçekleştirildi.

COVİD-19 nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek gerçekleştirilen açılışa, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, meclis üyeleri siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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