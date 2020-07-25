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Corendon Airlines 1. FC Nürnberg ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Corendon Airlines, Almanya'nın popüler futbol kulüplerinden FC Nürnberg ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Corendon Airlines 1. FC Nürnberg ile sponsorluk anlaşması imzaladı
25.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:19

Corendon Airlines, Almanya'nın popüler futbol kulüplerinden FC Nürnberg ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Almanya'nın popüler futbol takımlarından 1. FC Nürnberg Futbol Kulübü'ne özel tasarlanan Boeing 737-800 tipi uçak Nürnberg Havalimanında kulüp temsilcilerinin ve Nürnberg Havalimanı yöneticilerinin katıldığı karşılama töreni ile tanıtıldıı. Önümüzdeki sezonda, firmanın Türkiye ve Avrupa uçuşlarını Nürnberg'de base olarak gerçekleştirecek olan uçak, havalimanına ilk uçuşunu yaparken bir havacılık geleneği olan su takıyla karşılandı.

1. FC Nürnberg Ticari Direktörü Niels Rossow, Corendon Airlines sponsorluğunun bu zor dönemde her iki taraf için de umut vadettiğinin altını çizerek yapılan iş birliğinin her iki taraf için de başarılı sonuçlar vereceğini umduklarını belirtti; "1. FC Nürnberg olarak teşekkür etmek istiyoruz. Taraftarımız, bugünden itibaren Nürnberg'den tatil destinasyonlarına uçarken kulübümüzün logosunu taşıyan bir uçakla seyahat edebilecek. Bu hem kulübümüz hem taraftarlarımız için gurur verici bir gelişme" dedi.

Uçağın Almanya'nın popüler kulüplerinden, Almanya 1. Futbol Ligi'nde FC Bayern Münih'ten sonra en çok şampiyon olan 2. takım ünvanına sahip 1. FC Nürnberg renkleri ile tasarlanmış olmasının yanı sıra her iki tarafta gövdede ve kuyruk kısmında kulübün logosu bulunuyor. Uçağın burun kısmında ise kulübün efsanevi futbolcusu olan, aynı zamanda FC Nürnberg'in popüler stadına da ismi verilen Max Morlock'a özel bir uygulama bulunuyor. Yine uçağın içerisindeki koltuk başlıklarında kulübün renklerine ve logosuna özel tasarım kullanılıyor.

Yapılan iş birliği sebebiyle çok mutlu olduklarını ve birlikte daha birçok özel proje planladıklarını vurgulayan FC Nürnberg kulüp yetkilileri, yeni sezonda takımın kendi sahasında oynayacağı maçlarda da havayolu şirketinin çeşitli etkinlikler ve sürprizlerle yer alacağını belirtti.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer Nürnberg Havalimanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, "Ekim ayı itibariyle Nürnberg'den Yunanistan, İspanya, Türkiye, Mısır, İtalya ve İsrail'deki turistik destinasyonlara haftada yaklaşık 50 uçuş düzenleyeceğiz. Bu dönem ile birlikte Nürnberg Havalimanı'ndan operasyon gerçekleştiren en büyük turistik havayolu olmayı hedefliyoruz. Almanya'daki markalaşma faaliyetlerimizi güçlendirmek adına böyle güçlü bir takıma sponsor olduk. İşbirliğimizin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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