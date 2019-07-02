Copa América Yarı Finali: Brezilya - Arjantin

Arjantin ve Brezilya arasındaki Copa América yarı finalinden önce bu istatistikleri kontrol edin. Lionel Messi, Arjantin'i finale kadar esinlendirmeyi umut ederken Brezilya'nın Everton turnuvasında şimdiye kadar iyi durumda.

Arjantin ve Brezilya arasındaki Copa América yarı finalinden önce bu istatistikleri kontrol edin. Lionel Messi, Arjantin'i finale kadar esinlendirmeyi umut ederken Brezilya'nın Everton turnuvasında şimdiye kadar iyi durumda.

Kaynak: Dugout

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